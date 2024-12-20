Луганск, 20 декабря, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В лесах у Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 20 декабря сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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«За последнее время в лесном массиве юго-западнее населённого пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек», ― написал Марочко в Telegram-канале.

По его словам, украинские диверсанты хорошо подготовлены. Эксперт также отметил слаженность ДРГ с тыловыми подразделениями.

«Также украинские боевики хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки», ― добавил Марочко.

Он отметил, что содержимое вещевого рюкзака одного из ликвидированных диверсантов показало, что они могут работать в автономном режиме до пяти дней.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 27 ноября разгромили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке прорваться на территорию Белгородской области на американском бронетранспортёре M113. Пехота ВСУ планировала захватить окраину села Журавлёвка, но отступила после удара FPV-дроном по М113, потеряв в процессе раненого сослуживца.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта. Он уточнил, что продвижение идёт не на 200–300 м — российские бойцы возвращают территории квадратными километрами.

На итоговой коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Он подчеркнул, что российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения. ВСУ на данный момент контролируют менее 1% территории ЛНР и около 25–30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.