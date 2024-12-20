Москва, 20 декабря, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Рост цен на строительные материалы в России находится на критичном уровне. Об этом 20 декабря заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Павел Бедняков/РИА Новости

Он уточнил в беседе с РБК, что стоимость стройматериалов с 2021 года в среднем выросла почти на 64%. Заместитель председателя правительства напомнил, государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей. Поэтому когда цены на материалы растут, это негативно сказывается на бюджете, который теряет деньги.

«Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза», — подчеркнул вице-премьер.

При этом он отметил, что механизма для регулирования этого процесса пока нет. Также, по его словам, исключён сговор между производителями стройматериалов, который мог бы стать предметом внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин 2 декабря заявил, что золотое время для застройщиков в России закончилось. Теперь строительные компании должны помочь государству. При этом Стасишин заявил, что Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции и ключевой ставки преждевременно.

Президент России Владимир Путин 5 декабря заявил, что в России по жилью достигнуты рекордные показатели. Глава государства подчеркнул, что никогда ничего подобного не было раньше.

Хуснуллин 13 ноября сообщил, что объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Он напомнил, что сейчас по поручению президента страны идёт объёмная работа для достижения национальных целей развития. К 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади, указал вице-премьер.