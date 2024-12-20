Москва, 20 декабря, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Владельцев магазинов следует обязать выделять полки для фудшеринга — бесплатной раздачи продуктов питания, считают во фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе. Письмо с таким предложением председатель партии Сергей Миронов направил главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщил 20 декабря ТАСС.

Александр Кряжев/РИА Новости

В письме предлагается законодательно закрепить за хозяйствующими субъектами обязанность «организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан на основании подтверждающих статус документов».

В беседе с агентством Миронов отметил, что в стране в последние годы возникла проблема с продуктами, у которых истекает срок годности. Их используют нерационально — вывозят на свалку, причём не только сетевые магазины, но и небольшие торговые точки.

«Наибольший объём так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости — хлеб, молочные продукты, овощи», — отметил Миронов.

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