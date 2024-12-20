Москва, 20 декабря, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 8 млрд рублей. Соответствующий гражданский иск ведомство направило в суд, сообщила газета «Ведомости» 20 декабря.

Максим Блинов / РИА Новости

Как следует из заявления ГП, речь идёт о деньгах, которые Фургал получил, находясь на должности главы дальневосточного региона в период с 2007 по 2020 год.

Прокуратура представила доказательства того, что Фургал в этот период лично и через доверенных лиц управлял деятельностью предприятий, связанных с отраслью обработки отходов и лома чёрных металлов. В частности, это компании «Сталком», «Митекс», «Аскольд», «Производственная компания «Хабаровскметаллторг», «Трансконтейнергрупп», «Восток лом», «Амурметалл-ресурс», «Алькума» и «Дальпромснаб». Почти все из этих обществ с ограниченной ответственностью сейчас признаны банкротами.

Также следствие установило, что Фургал через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими.

По данным издания, Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края о взыскании с него в пользу государства 8 596 234 308 рублей в конце июля.

Как передавало ИА Регнум, расследование уголовного дела в отношении участников организованной Фургалом преступной группы завершилось в январе 2022 года. По данным следствия, с 2007 по 2020 годы в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила несколько тяжких преступлений, в том числе связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба превысил 3,8 млрд рублей. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения.

Бывший глава региона просил признать его невиновным. По его словам, вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства. При этом ещё на этапе расследования СКР эксперты пришли к выводу, что Фургал неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждали показания потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых и другие доказательства.