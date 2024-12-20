Москва, 20 декабря, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 20 декабря уничтожили 36 вражеских беспилотников над тремя регионами России и над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Минувшей ночью самую массированную атаку ВСУ предприняли на Краснодарский край — в небе над регионом было сбито 16 украинских дронов. Ещё 14 БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря.

В Брянской области ночью выявили и сбили пять беспилотников ВСУ. В небе над Белгородской областью уничтожили один вражеский дрон.

Как сообщало ИА Регнум, с территории Украины 18 декабря был нанесён ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Все были уничтожены, одна упала на техническое строение.

Пожар вспыхнул в Тамбовской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили 19 декабря в пресс-службе регионального правительства.