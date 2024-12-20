Вашингтон, 20 декабря, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Венгрия отказала Евросоюзу в продлении антироссийских санкций до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 19 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации своего союзника Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России», — отметили в статье.

Для продления антироссийских санкций требуется единогласное решение 27 членов ЕС. Проголосовать необходимо до конца января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил в себя ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций добавили компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконным 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, угрожающим международной энергетической безопасности. Ответные шаги РФ на данные нелегитимные ограничения не заставят себя долго ждать, подчеркнула дипломат.