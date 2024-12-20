Москва, 20 декабря, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Причастность предполагаемого исполнителя теракта на Рязанском проспекте в Москве Ахмада Курбанова (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым) к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова подтвердили показания потерпевших и свидетелей. Это следует из материалов уголовного дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А. А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — приводит ТАСС содержание документа.

Отмечается, что на свободе 29-летний Курбанов был завербован украинскими спецслужбами, он может связаться с сообщниками.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по статьям УК РФ об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Силовики 18 декабря задержали подозреваемого в совершении теракта против Кириллова. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

По инициативе узбекистанской стороны 19 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан решительно осуждает подлый террористический акт.

Ранее Владимир Путин отмечал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.