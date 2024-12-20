Омск, 20 декабря, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку после массового отравления в одном из пригородных домов отдыха в курортной зоне Чернолучье Омской области. Подробности сообщили в СК РФ по региону.

ИА Регнум Больница

Следователи опрашивают пострадавших и работников дома отдыха. В ходе проверки будут выяснены все причины произошедшего, а по её результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На данный момент установлено, что несколько взрослых и детей отравились. 12 отдыхающих госпитализировали 18 декабря, а на следующий день ещё 13 человек сами обратились в больницу с жалобами и симптомами отравления.

В стационаре находятся 17 человек, из них четверо — дети. Взрослые и два ребёнка в состоянии средней степени тяжести, ещё двое детей в удовлетворительном состоянии.

К проверкам подключились прокуратура и с Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА Регнум, СУ СК России по Ямало-Ненецкому округу возбудило уголовное дело по факту отравления 39 детей, приехавших на соревнования по конькобежному спорту.

Спортсмены из Свердловской области 7 декабря приехали на международные соревнования, которые проходили в Тарко-Сале. После выступления дети пожаловались на тошноту и рвоту, некоторых доставили в больницу.

28 ноября в Санкт-Петербурге 21 человек отравился после посещения суши-бара. Врачи выявили у 12 пострадавших бактерию Salmonella. Отмечается, что инфекцию они подцепили в ресторане «Токио Сити».