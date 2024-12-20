Москва, 20 декабря, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Работа YouTube в России не будет замедляться, если видеохостинг начнёт вести себя прилично и соблюдать законы. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вёл себя прилично. Ну вот, (президент России. — Прим. ред.) Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул… Вот я тот самый деятель», — призвала Симоньян.

Если видеохостинг сменит агрессивную политику, то никакого замедления не будет, добавила журналист.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 декабря YouTube стал плохо работать на телефонах россиян. На сбои пожаловались пользователи. загрузка видео с мобильной сети происходит очень медленно, либо вообще не производится. До этого проблемы были при воспроизведении видео через WiFi. На сбои чаще всего жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области и Краснодарского края.

19 декабря в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов. Он уточнил, что во время поиска определённого контента на западном видеохостинге выходит контент совершенно другой направленности — политической.