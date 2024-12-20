Москва, 20 декабря, 2024, 04:51 — ИА Регнум. На телефонах россиян стал хуже работать YouTube. На сбои пожаловались пользователи.

(сс) Esther Vargas YouTube

По данным сервиса «Сбой.рф», загрузка видео с мобильной сети происходит очень медленно либо вообще не производится. До этого проблемы были при воспроизведении видео через вайфай.

Россияне с 18 декабря жалуются на ухудшение работы видеохостинга. Днём 19 декабря количество сообщений превысило шесть тысяч. С проблемами чаще всего обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области и Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, по поводу замедления видеохостинга YouTube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве, отметил 19 декабря в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов. Он уточнил, что во время поиска определённого контента на западном видеохостинге выходит контент совершенно другой направленности — политической.

Половина трафика американской платформы YouTube перешла на российские видеохостинги, заявил 18 декабря глава Минцифры Максут Шадаев. В области медиа в РФ всё довольно устойчиво и стабильно. При этом переход на российские площадки происходит достаточно быстро, добавил министр.