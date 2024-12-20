Москва, 20 декабря, 2024, 03:47 — ИА Регнум. С 20 декабря находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) осужденным доступны длительные свидания и звонки родным. Об этом указано в приказе Министерства юстиции России.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Осужденному к лишению свободы, оставленному в СИЗО ‎или переведённому в СИЗО из исправительного учреждения для участия в следственных действиях ‎в качестве подозреваемого (обвиняемого), а также оставленному в СИЗО или переведённому в СИЗО для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, длительные свидания продолжительностью трое суток ‎и краткосрочные встречи с родственниками и иными лицами ‎(за исключением защитника и нотариуса) предоставляются при наличии письменного разрешения следственных или судебных органов», — говорится в приказе.

Согласно внесённым изменениям в правила внутреннего распорядка, заключённым будут разрешены трёхдневные свидания и телефонные разговоры с родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России расширит список болезней, которые препятствуют содержанию под стражей. Пока перечень состоит из 86 пунктов. Ожидается, что вместе с предлагаемыми поправками в постановление правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», список увеличится до 143 пунктов. Так, в него могут быть включены поздний сифилис, лейкозы, гипотиреоз, болезни надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии и острую хроническую лучевую болезнь тяжёлой и крайней степени.