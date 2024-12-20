Москва, 20 декабря, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Ахмад Курбанов, предполагаемый исполнитель теракта на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов, приехал в Россию осенью. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Место теракта

«Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», — сказал собеседник агентства.

Известно, что 29-летний уроженец Узбекистана (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым) был завербован украинскими спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника.

Взрыв бомбы прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали подозреваемого в совершении теракта против Кириллова. Задержанный признал вину. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого Курбанова на два месяца.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.