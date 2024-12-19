Москва, 20 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил 19 декабря на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Владимиру Путину «нетрадиционного» гостя — Влада Бумагу, известного в интернете как блогер Влад А4 Бумага.

(сс) Okras Блогер Влад Бумага

«Нетрадиционные гости у нас», — сказал Песков и попросил передать микрофон Бумаге.

«В каком смысле?» — с иронией отреагировал российский лидер и уточнил, псевдоним ли это.

Влад ответил, что это его настоящая фамилия. Пользователи мгновенно подхватили момент видеозаписи с «нетрадиционным гостем» и растиражировали в Сети.

Владимир Путин продолжил, что в известной игре бумага сильнее камня и похвалили блогера за успехи в его деятельности.

Влад Бумага пожаловался на замедление YouTube, рассказал, что вместе с другими блогерами развивает отечественные платформы, такие как «VK Видео». При этом пояснил, что хотел бы сохранить американский видеохостинг.

Президент отметил, что претензии, которые предъявили российские власти к компании Google и другим западным платформам за несоблюдения законодательства, обоснованы. К примеру, при поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности, политической.

По словам Путина, YouTube и Google обязаны соблюдать российские законы и если они изменят принципы своей работы, то «проблем у них не будет».

Влад А4 — белорусский видеоблогер, певец и актёр, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5». Недавно из Минска переехал в Москву. На данный момент он третий в Rutube по количеству подписчиков и пятый по просмотрам.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Роскомнадзора 26 июля рассказали, что с 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. В ведомстве уточнили, что у РКН есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании.

Александр Хинштейн, занимавший на тот момент должность главы комитета Госдумы по информполитике, отметил, что причиной существенного замедления работы YouTube станет отказ российских дата-центров от «серого» сотрудничества с Google. Он уточнил, что к этому привело игнорирование российского законодательства администрацией видеохостинга.