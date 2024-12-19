Будапешт, 20 декабря, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Киев в ответ на предложение о рождественском перемирии раскачал против Венгрии безобразную кампанию, но судить главу режима Владимира Зеленского за это должен украинский народ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Политик признал очевидным, что Зеленский намеренно проводит против венгерских властей безобразную кампанию.

«На международной арене он постоянно нас провоцирует. Думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться», — сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Министр подчеркнул, что ответственность за принятие или отклонение предложения о прекращении огня в рождественские дни лежит на лидерах стран, которые его получили, и им придётся отвечать перед своими избирателями. В частности, это напрямую относится к Зеленскому и украинскому народу, добавил Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за телефонный разговор с российским президентом.

Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся днём 11 декабря по инициативе венгерской стороны. Путин изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Россия не отказывалась от предложения Орбана о перемирии и обмене пленными, но от этой инициативы отказался Зеленский, заявил 19 декабря президент РФ.

15 декабря Орбан заявил, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на католическое Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что глава киевского режима отверг эту идею.

17 декабря Зеленский заявил, что не примет посредничество Будапешта в мирных переговорах с Москвой. Глава киевского режима также попытался унизить венгерского лидера. Он утверждал, что у Орбана нет возможностей и аргументов для воздействия на стороны переговоров.