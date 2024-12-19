Триполи, 20 декабря, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Ливия не готова поддержать идею стать «плацдармом» для переброски российской военной техники из Сирии. Об этом 19 декабря написало агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Абдула Хамида Дбейба.

Government of the Russian Federation Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба

Он заверил, что Ливия не примет «иностранную силу» и ответит агрессией на попытку въезда «без разрешения».

«Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», — пояснил премьер.

Он напомнил, что у России есть две военные базы на западе Сирии, будущее которых непонятно после свержения президента Башара Асада.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря американская газета The Wall Street Journal написала, что Россия якобы перебрасывает системы ПВО С-300 и С-400 с сирийской территории в Ливию. В статье отметили, что российский грузовой самолёт дважды за неделю прибывал на восток Ливии. Промежуточные посадки транспорта проводились в Мали. Источники также предположили вывод войск и военной авиации РФ из Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря утверждал, что никаких окончательных решений по поводу российских военных баз, находящихся в Сирии, пока не принято. По его словам, российская сторона контактирует с представителями тех сил, которые теперь контролируют ситуацию на сирийской территории. Представитель Кремля добавил, что всё будет определяться в ходе диалога.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».