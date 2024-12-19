Москва, 20 декабря, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает быстрый рост зарплат в России. Об этом сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге 19 декабря.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

«Рост российской экономики обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жёстким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживлённым ростом кредитования», — пояснила Козак, добавив, что рост также поддерживают «сильные корпоративные инвестиции».

При этом эксперт отметила, что в 2024 году экономика России переживала перегрев, в январе фонд планирует обновить свой прогноз по экономическому росту.

Как сообщало ИА Регнум, Россия по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и четвёртое место в мире, однако на этом показателе стране «заснуть» нельзя, заявил Владимир Путин 19 декабря на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

Международный валютный фонд 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

Зарплаты в России в 2024 году выросли на 9% в реальном выражении, сообщил 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

В начале декабря директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов выразил мнение, что в 2025 году зарплаты в России могут вырасти на 15–20%. Он уточнил, что ждать такого повышения стоит тем, кто действительно прилагает усилия на работе.