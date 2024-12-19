Симферополь, 20 декабря, 2024, 00:13 — ИА Регнум. После временного перекрытия автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Режим ограничения движения автотранспорта по Крымскому мосту действовал около часа. Автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение восстановили около полуночи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту перекрывали 6 декабря. Предупреждение действовало с 05:17 мск.

Россия принимает меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, включая Крымский мост, отмечал 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Необходимые поручения были даны главой государства Владимиром Путиным уже давно, добавил представитель Кремля.