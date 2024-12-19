Москва, 20 декабря, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Стоимость акций компании «Роснефти» на Московской бирже в ходе торгов 19 декабря достигла уровня 505,1 руб. за бумагу, а общая капитализация компании составила 5,3 трлн рублей. Таким образом «Роснефть» обошла по капитализации Сбербанк, став самой дорогой компанией страны.

Акции «Роснефти» выросли на 3,6% относительно предыдущей торговой сессии, а за месяц они прибавили уже около 12,4%.

Обыкновенные акции Сбербанка в четверг ушли в минус: торговались на уровне 229,53 руб. за акцию (-0,3%), а привилегированные прибавили символические +0,1%, за них давали 230 руб. В итоге капитализация Сбербанка уменьшилась до 5,18 трлн руб.

«Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке. В топ также входят «Лукойл» (капитализация на 19 декабря 4,4 трлн руб.), «Газпром нефть» (2,6 трлн руб.) и «Газпром» (2,5 трлн руб.).

Аналитики «Альфа-банка» назвали бумаги «Роснефти» фаворитами в представленной инвестиционной стратегии. В своём отчете они представляют компанию «единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей». По оценке экспертов, снижение удельных расходов и увеличение добычи обеспечивают компании «выдающуюся» операционную эффективность.

По прогнозу «Альфа-банка», целевая цена акций «Роснефти» на 2025 г. — 645 руб. за штуку, что на 27,7% выше их текущей стоимости. Рейтинг по акциям — «Выше рынка».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов пояснил, что рост котировок акций «Роснефти» — результат долгосрочной деятельности компании по укреплению ее производственных и финансовых позиций. Ключевым фактором для роста стоимости акций эксперт назвал политику компании по снижению операционных издержек, пишет газета «Ведомости». Таким образом «Роснефть», несмотря на ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ и рост налоговой нагрузки, сохранила ключевые финансовые показатели на достойном уровне.

Другой важной причиной для роста котировок Андрианов обозначил наличие долгосрочных планов развития. В частности он отметил реализацию проекта «Восток Ойл», первая отгрузка сырья с которого ожидается в 2026 г. Эксперт обратил внимание, что ни у одной другой российской компании нет производственных планов такого масштаба. По мнению Андрианова, «Роснефть» имеет наилучшие перспективы роста котировок в отечественном нефтегазовом секторе.