Москва, 20 декабря, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян была удивлена и одновременно обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией 19 декабря, о помиловании сына действующего главы Белого дома Джо Байдена Хантера Байдена. О своих впечатлениях она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА Регнум Владимир Путин

Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына. По словам российского лидера, в американском коллеге оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.

«Меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце», — поделилась мнением Симоньян.

По словам медиаменеджера, удивительно, что тот, кто находится у власти столько времени, продолжает прислушиваться к проблемам людей страны, которую он возглавляет, и при этом ещё остаётся добрым, хорошим человеком.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден помиловал своего сына по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Он заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением. При этом ранее Байден-старший заявлял, что не собирается помиловать своего сына, если он будет признан судом виновным.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре 2024 года он признал вину по всем пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу было намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.