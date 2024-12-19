Москва, 20 декабря, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Актёр Кирилл Зайцев в интервью «Известиям» раскрыл секрет смешной сцены в фэнтезийно-приключенческом фильме о богатырской вселенной «Финист. Первый богатырь», который выйдет на большие экраны в начале 2025 года. На съёмках настоящие бананы ему заменили на марципановые, но актёр не смог их есть.

кадр со съёмок фильма «Финист. Первый богатырь»

События картины разворачиваются на загадочном Востоке. В центре внимания один из главных героев Финист, которого сыграл Зайцев.

По мнению режиссёра Дмитрия Дьяченко, в фильме зритель оценит искромётный юмор, при этом раскрыта уже более глубокая история главного героя.

Чтобы поддержать статус самого сильного и умелого воина Белогорья, Финист со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) отправляется в опасное приключение по неизведанным землям Востока, где встречает молодую Бабу-Ягу (Юлия Пересильд). Однако для главного подвига самовлюбленному Финисту придётся признать — в одиночку великие дела не делаются.

«Не родилась ещё та свинья, которой бы Финист пятак не свернул», — сказал герой о себе, чувствуя превосходство над другими.

При этом Кирилл Зайцев, комментируя свою роль, говорит, что как у любого русского богатыря, которому «море по колено», его превосходство не только в силе физической, но и в силе духа, в способности не унывать ни при каких обстоятельствах. Но гордыню надо смерить и понять, что один в поле не воин.

Попав за море герой Зайцева впервые попробовал бананы. Актёр рассказал, что на съёмках о нём «позаботились» и подготовили марципановые бананы.

«С виду они такие же. Но лучше есть банан с кожурой, чем марципановый дубликат. Это так сладко!» — рассказал Кирилл Зайцев.

Он признался, что в какой-то момент отказался он марципановых бананов и попросил заменить их на настоящие.

«Я его хоть пожую», — сказал исполнитель главной роли.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции признался, что смотрит сказки и былины со своими внуками. Глава государства отметил развитие отечественного кинематографа и согласился, что российское кино стало качественным.

В первый день 2025 года в кинопрокат выйдет новая сказка для всей семьи — фильм «Финист. Первый богатырь». Это продолжение самой кассовой российской франшизы про «последнего богатыря». Как рассказали продюсеры фильма, они хотели бы снять ещё как минимум две истории про Финиста в исполнении Кирилла Зайцева и его команду — оруженосца Мелеху (Сергей Лавыгин) и Бабу-ягу (Юлия Пересильд и Елена Яковлева).