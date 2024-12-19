Москва, 20 декабря, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в фильме «Финист. Первый богатырь» Кирилл Зайцев заявил, что хотел бы получить премию «Оскар», но только за русскую киноленту. Об этом актёр рассказал в интервью «Известиям».

кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»

«Мой герой очень остро чувствует свое предназначение — защищать Родину и, если погибнуть, то в бою. И ещё хочет, чтобы сказители сложили об этом легенды. Это как любому актёру нужен фильм, где бы он показал всю свою мощь, получил бы творческое удовлетворение, нужна роль, за которую бы вручили «Золотого орла», «Каннских львов», «Пальмовую ветвь» и «Оскара», — пояснил Зайцев.

У главного героя фильма-сказки, по мнению журналистов, сложный характер, он заносчив и очень любит себя. Зайцев заверил, что это не так, им показалось.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в Москве прошёл большой предпоказ фильма «Финист. Первый богатырь». К зрителям обратились и сами актёры, задействованные в картине. Сыгравшие в ленте артисты признали, что с нетерпением ждут продолжения истории Финиста.

Сказка для всей семьи «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат в первый день 2025 года. Действие новой фэнтезийно-приключенческой картины о богатырской вселенной происходит на загадочном Востоке. Причём туда попадает настоящий былинный «спецназ»: Финист, его адъютант Мелеха, верблюд Джамал и Баба-яга, которая предстала в необычном для сказочной ведьмы образе.