Симферополь, 19 декабря, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Поздним вечером 19 декабря было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Находящихся на мосту автомобилистов и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение возобновится по мере возможности.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали 6 декабря.

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд 3 декабря. Утверждено обвинительное заключение в отношении восьми фигурантов. Их обвиняют по нескольким статьям: «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, двоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда взрывных устройств».

В октябре 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Он обрушил часть шоссе и задел грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Также загорелись семь цистерн. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства этого теракта установлены.

В октябре 2024 года стало известно, что следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинца Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году.