Москва, 19 декабря, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области отказал Татьяне Ким , основательнице Wildberries, которая в рамках бракоразводного процесса избавилась от фамилии Бакальчук, в удовлетворении иска о взыскании с Владислава Бакальчука и компании ООО «ВБ Девелопмент» 37 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В карточке дела опубликовано решение, согласно которому «в иске отказано полностью».

Владислав Бакальчук является владельцем 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент». Он заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и занимается строительством складских комплексов и логистических центров для маркетплейса.

Бакальчук подтвердил, что суд отказал в удовлетворении иска, в котором требовали взыскать с него и генерального директора ООО «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

Пресс-служба Wildberries пока не комментирует решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, Владислав Бакальчук 19 декабря проиграл суд по передаче активов маркетплейса Wildberries в ООО «РВБ» — объединенную компанию Wildberries и Russ.

Процесс проходил в закрытом режиме. Бакальчук просил суд признать недействительными сделки, совершённые его бывшей женой по отчуждению в пользу РВБ 24 юрлиц и вернуть их в ООО «Вайлдберриз». Также он требовал признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО «Вайлдберриз» на его администрирование.

Ожидается, что решение суда будет обжаловано в апелляции.

18 сентября этого года Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries с вооружённой охраной. Произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого, по данным СК, погибли два человека, ещё семь пострадали. Нескольких участников инцидента задержали.

Ким назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Бакальчук заявил, что в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров о строительстве новых складов компании, но произошла провокация. Вооружённый конфликт спровоцировала служба охраны офиса, утверждал он.

В июле Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем.