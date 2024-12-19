Москва, 19 декабря, 2024, 22:53 — ИА Регнум. По инициативе узбекистанской стороны 19 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

В ходе беседы Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника войск химической, радиационной и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан решительно осуждает подлый террористический акт.

Стороны выразили намерение продолжить совместное сотрудничество спецслужб в сфере противодействия терроризму.

Также президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с успешным проведением «Прямой линии» и большой пресс-конференции по итогам года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по статьям УК РФ об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Сотрудники СК, ФСБ и МВД 18 декабря задержали подозреваемого в совершении теракта против Кириллова. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого Ахмаджона Курбонова на два месяца.