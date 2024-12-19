Мурманск, 19 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Бригаду пассажирского поезда №11, который столкнулся в Мурманской области с грузовым составом, наградят. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Отмечается, что такое поручение дал гендиректор компании Олег Белозёров.

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«Глава РЖД поручил представить к наградам сотрудников бригады поезда Мурманск — Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

Сотрудников поезда наградят за профессиональные и грамотные действия, которые они показали во время аварии. Также Белозёров уточнил, что следует наградить и пассажиров поезда, которые помогали проводникам проводить эвакуацию из поезда.

Как сообщало ИА Регнум, одной из вероятных причин столкновения поездов в Мурманской области назван сломанный токоприёмник грузового состава, который лишил локомотив электроэнергии. Также следствие установило недостаток тормозных башмаков.

Боковое столкновение грузового поезда с пассажирским 18 декабря произошло на станции Княжая. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Машиниста грузового состава в момент столкновения не было в кабине, так как он чинил токоприёмник.

Всего пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых в тяжёлом состоянии. Погибли женщина и мужчина.

Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет. Всего в поезде было 326 пассажиров.