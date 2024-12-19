Керчь, Крым, 19 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Пенсионерку из Крыма после жалобы президенту России Владимиру Путину на отсутствие необходимых лекарств обеспечили медикаментами. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

ИА REGNUM Лекарства

«Жительница города Керчи, имеющая право на получение льготных лекарств за счёт средств региона, чьё обращение было зачитано на прямой линии с президентом, 18 декабря была обеспечена назначенным ей препаратом для лечения онкозаболевания», — указали в Telegram-канале ведомства.

Подчёркивается, что территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует ситуацию с обеспечением жителей региона льготными лекарствами.

На ситуацию также отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что с женщиной оперативно связались ответственные лица, все вопросы решены. При этом проблема обеспечения льготными лекарственными препаратами сохраняется. О недоработках правительство региона знает, заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионерке из Казани Елене Маркеловой, которая на прямой линии обратилась к Владимиру Путину, списали банковский долг. По словам женщины, мошенники взломали её аккаунт на «Госуслугах» и оформили на неё кредиты на сумму 1,9 млн рублей. Также она рассказала, что была вынуждена устроиться уборщицей для выплаты долга. Кроме того, женщина заметила, что банки, через которые мошенники оформили кредиты, не запрашивали у неё подтверждений по поводу доходов.

Прошедшая 19 декабря прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, длилась 4 часа 27 минут. Глава государства ответил на 76 вопросов. Чаще всего (14 вопросов) президента спрашивали о специальной военной операции и связанных с ней событиях.