Москва, 19 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает 19 декабря пресс-служба Кремля.

Софья Сандурская/ТАСС Суд по делу Курбонова, подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Также Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью Кириллова.

«Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — сказано в заявлении Кремля.

Кроме того, лидеры подтвердили стремление продолжать развивать взаимовыгодные связи России и Узбекистана по всем направлениям. Глава Узбекистана также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и пресс-конференции по итогам 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве Кириллова Ахмаджона Курбонова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Путин ранее отмечал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.