Курск, 19 декабря, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Все повреждённые в результате действий Вооружённых сил Украины инфраструктурные объекты в Курской области будут восстановлены, заявил 19 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Как отметил президент [России Владимир Путин], всё будет восстановлено, и в этом не может быть никаких сомнений. Также занимаемся оказанием помощи пострадавшим. Понимаем, насколько это важно для людей», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ранее российский лидер на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что Курская область будет освобождена и восстановлена. Назвать конкретную дату освобождения всей территории региона нельзя, поскольку там идут серьёзные бои, торопить бойцов не следует, заключил глава государства.

В ноябре бывший глава Курской области Алексей Смирнов заявлял, что на восстановление региона после вторжения в него украинских подразделений потребуется свыше 700 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство России утвердило постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники СЭЗ смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество, платить пониженные страховые взносы.

В августе Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.