Вашингтон, 19 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Стремление избранного президент США Дональда Трампа создать в стране стратегический резерв биткоинов сопряжено с рисками, заявила журналистам в четверг, 19 декабря, директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак.

(сс) Andre Francois

Она подчеркнула, что этот план противоречит рекомендациям МВФ.

«Подобное идет в разрез с рекомендацией фонда многим странам относительно того, чтобы подвергать государственный сектор риску, связанному с криптовалютой», — пояснила Козак на брифинге.

При этом представитель МВФ отметила, что видит как угрозы, так и возможности для государств в вопросе хранения активов в криптовалютах.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году, когда Трамп был президентом США, он критиковал криптовалюты. Политик заявлял, что не считает их деньгами. Республиканец также утверждал, что биткоин ненадёжен и может способствовать преступной деятельности.

В конце июля 2024 года Трамп подчеркнул, что хотел бы превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он выразил мнение, что США должны заняться производством биткоинов, если эта цифровая валюта станет определяющей.

Кроме того, политик также объявил о желании создать стратегический резерв биткоинов в случае, если его изберут президентом. 4 ноября 2024 года, за день до президентских выборов в США, Трамп предложил выплатить $35 трлн в криптовалюте для погашения государственного долга Соединённых Штатов.

16 декабря курс биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance впервые в истории превысил отметку в $104 тыс.