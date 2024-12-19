Москва, 19 декабря, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского поставлять транзитом российский газ в Европу выглядит как некий вид шантажа, заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум. Эксперт уточнил, что такой шантаж направлен на вымогательство дополнительных денег и вооружения.

Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что Украина перекрыла европейским потребителям поставки российского газа, несмотря на то, что её существование зависит от западных стран. Позже Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил, что Украина не будет продлевать транзит российского газа через свою страну.

«Перекрытие транзита российского газа в первую очередь бьёт по кому? Если смотреть туда, на Запад, — это Польша, Германия. А если посмотреть на другую ветку, которая идёт вниз, то это Румыния, Молдавия, Балканы. Это такой вид шантажа, что слишком мало вы мне даёте денег и оружия. Давайте мне больше, иначе я вам трубу не открою», — объяснил эксперт.

По его словам, Зеленский явно что-то перепутал, совершая такие действия. Как считает доцент, в главе киевского режима проявилась мелкотравчатая бандитская тактика, с помощью которой он вымогает деньги у добропорядочных немцев и других европейцев.

«Я совершенно не удивлюсь, что он подавится косточкой от вишни в ближайшее время. Или ещё что-нибудь с ним случится, поскользнётся, головой ударится. Такое вполне возможно. Причём Запад опять придумают какую-то мутную историю про якобы российских шпионов, как с Башировым и Петровым», — полагает Мартынов.

Такая реакция Запада на ультиматумы Зеленского вполне реальна, считает политолог. По его мнению, все эти сценарии уже давно прописаны. Во многом поэтому у Зеленского в охране находятся исключительно британские военные, отметил собеседник. По его словам, своим военным глава киевского режима не доверяет, и поэтому не набирает их к себе в охрану.

Политолог уверен, что история с отказом поставлять транзитом газ — ожидаемая. Более того, эксперт считает, что эта ситуация развязывает России руки по некоторым вопросам, связанным с обязательствами перед европейскими странами, в части поставок по этому трубопроводу.

«То есть, если такой форс мажор наступает не по нашей вине, то этот контракт просто будет расторгнут без каких-либо обязательств с российской стороны и всё. Это определённым образом развязывает нам руки», — пояснил Мартынов.

Доцент добавил, что за последние пять-семь лет такого беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны группы западных стран, логистика российских поставок энергоносителей давно перестроена. Поэтому Западная Европа давно уже не основной потребитель.

«Я думаю, особенно после того, как американцы подорвали «северные потоки», Россия к этому готовилась. И, в том числе, расширяла маршруты на Восток. Как известно, основной сейчас получатель российских энергоносителей — это восточные страны», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Продлевать соответствующий договор украинская сторона не планирует. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук отметил, что потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, добавил дипломат.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 18 декабря заявил, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа и призывает европейских коллег к тому же. Он уточнил, что Словакия, будучи одним из ключевых покупателей российского газа, зарабатывает около 525 млн долларов в год на транзите и не хочет лишать свою казну таких доходов. При этом премьер-министр сообщил, что транзит газа важен и для самой Украины.