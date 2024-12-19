Москва, 19 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) назвало условие допустимости заключения мужчинами в исламе повторного религиозного брака — никаха. Соответствующая фетва «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» была принята Советом улемов (учёных-богословов) в четверг, 19 декабря.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Основным условием допустимости многожёнства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, которое проявляется: в равноценном материальном обеспечении всех жён; в предоставлении отдельного жилья каждой из жён; в проведении мужем со всеми своими жёнами равного времени в установленной по договорённости с ними очерёдности», — говорится в богословском заключении. Цитаты оттуда приводит ТАСС.

При несоблюдении вышеупомянутых условий мужчине не разрешено вступать в повторный брак.

Совет улемов считает возможным заключение женатым мужчиной никаха с другой женщиной, в частности, в случае неспособности первой супруги к рождению детей по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или нежеланием иметь детей. Также в числе причин для нового брака указывается желание мужчины оказать поддержку одинокой женщине и её детям и сексуальная несовместимость мужа и жены в действующем браке.

При этом мужчина, состоящий в браке, должен оповестить свою новую супругу о наличии у него семьи. Первой супруге сообщить о новом никахе желательно, сказано в документе. В фетве подчеркивается, что если новая жена не знала о предыдущем браке и не готова мириться с его наличием, то она вправе потребовать расторжения брака.

Совет улемов напомнил, что светское российское законодательство признает только один брак, заключённый в соответствующих государственных органах.

«Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены», — подчеркнули богословы. В связи с этим рекомендуется нотариально оформить завещание, предусматривающее взаимный переход в порядке наследования имущества, принадлежащего каждому из них, с учётом предписаний Корана. Также отмечается, что мужчина обязан юридически оформить отцовство своих детей, рождённых в религиозном браке.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская намерена проверить семью Ивана Сухова, который утверждает, что у него несколько жён и 14 детей. По словам Ярославской, во время прошлого визита она не обнаружила каких-либо нарушений.

Омбудсмен также не стала давать морально-этическую оценку отношениям Сухова с его жёнами. Ярославская добавила, что этот вопрос не входит в её компетенции.