Ереван, 19 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после её делимитации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Armenpress.

AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы», — отметил он.

Пашинян уточнил, что после делимитации границ риск эскалации конфликта снизится до минимума, а значит и необходимости в размещении сил третьих стран уже не будет.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Алиев 21 июля заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны.

При этом Пашинян 16 сентября заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласовали на 80%. По его словам, Ереван выступил с инициативой подписания мирного договора и дальнейшего установления дипломатических отношений. Премьер-министр отметил, что для региона Южного Кавказа крайне важно разблокировать и возобновить работу всех экономических структур и путей. Он добавил, что действительно верит в то, что у двух стран есть историческая возможность закрыть страницу конфликта в Нагорном Карабахе и установить мир в регионе.