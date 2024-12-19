Тбилиси, 19 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг, 19 декабря, заявила, что не собирается становиться политиком в изгнании и получать премии на Западе, как экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская или бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонзалес.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

В интервью телеканалу TVP World Зурабишвили опровергла предположения о том, что она планирует бежать из страны и продолжать работу из эмиграции.

«Мне нужна поддержка сейчас в моей стране, вместе с её населением», — сказала уходящий президент Грузии.

Как передавало ИА Регнум, полномочия Зурабишвили прекратятся 29 декабря. Парламент Грузии ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили.

Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов в Грузии и потому считает, что этих выборов не было.

С 28 ноября в Тбилиси проходят организованные прозападной оппозицией акции протеста. После серии обысков и задержаний, проведённых МВД Грузии, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о провале «майдана» в стране.