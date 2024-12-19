Москва, 19 декабря, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Россия готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны (ПВО) хоть сейчас, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря.

ИА Регнум

«Мы готовы прямо сейчас. Прямо сегодня», — ответил российский лидер на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о готовности России к подобной «дуэли».

При этом президент отметил, что дуэль не обязательно проводить в Киеве, однако в украинской столице, пояснил Путин, западными странами организована серьёзная система ПВО.

«Ну пускай они включат всё, что у них есть, включая системы противоракетной обороны. И антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польши: их там и там по 24 штуки», — добавил глава государства.

Новость дополняется