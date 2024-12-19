Красный Лиман, ДНР, 19 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Житель ДНР Леонид Шепилов, который в ходе прямой линии рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах с подтверждением стажа работы в период пребывания региона в составе Украины, уже с января начнет получать увеличенную с учётом пересчёта пенсию. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Социального фонда России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вопрос Шепилова касался учёта в страховом стаже периодов работы в Красном Лимане в 2013–2022 годах, которые не были подтверждены документами, отметила пресс-служба. Фонд обратился в Межведомственную комиссию, которая подтвердила данные об этом периоде работы гражданина, и страховая пенсия Шепилова была пересчитана Социальным фондом с даты назначения пенсии по российскому законодательству.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936577" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин ответил на вопрос пенсионера из Красного Лимана о перерасчёте пенсии

«В январе 2025 года Леониду Николаевичу пенсия поступит уже в увеличенном размере», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Путин, выслушав вопрос Шепилова, призвал глав новых регионов России решать вопросы с назначением пенсий без излишней бюрократии.

13 декабря президент подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан России периода работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках в трудовой стаж россиян при определении права на страховую пенсию будут включать период с 11 мая 2014 по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — период с 24 февраля 2022 до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, лицам, получавшим пенсионные выплаты в соответствии с законодательством территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при исчислении размера страховой пенсии могут учесть среднемесячный заработок за 2000–2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года.