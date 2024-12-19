Москва, 19 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для поступления в школу будет бесплатным. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Сергей Фадеичев/ТАСС

После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал законопроект, запрещающий принимать детей иностранцев в школы без знания русского языка, министерство сообщило о внесении изменений в порядок приёма на обучение.

«Тестирование на знание русского языка для поступления в школу будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации на бесплатной основе», — говорится в заявлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава государства сообщил, что школы не обязаны обучать детей, не знающих русский язык. Путин уточнил, что в таком случае придётся отдельно обеспечивать детей иностранных граждан преподавателями русского языка и тогда становится неясно, кто это будет финансировать. Президент отметил, что при этом не должны ущемляться интересы ни приезжих, ни местного населения.

11 декабря Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей иностранцев без знания русского языка. Документ предусматривает обязательное тестирование для детей перед зачислением в школы. Он вступит силу с 1 января 2025 года.

9 декабря президент РФ также подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин уточнил, что приезжие должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.