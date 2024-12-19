Москва, 19 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, следует из соответствующего документа в электронной базе нижней палаты российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Проект федерального закона разработан в целях исполнения перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию в части продления действия программы материнского (семейного) капитала до 2030 года», — говорится в пояснительной записке.

В документе сказано, что с 2027 по 2030 год право на материнский капитал получат примерно 5 млн семей. Согласно предварительным оценкам, реализация этой инициативы потребует выделения из бюджета 2,776 трлн рублей в виде дополнительных финансовых расходов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что программа маткапитала будет продлена до 2030 года включительно по инициативе президента России Владимира Путина. По словам главы правительства, размер выплат будет со временем индексироваться. Мишустин уточнил, что уже с февраля 2025 года маткапитал составит более 676 тыс. рублей для семей с первым ребёнком. На второго ребёнка и последующих размер выплат превысит 893 тыс. рублей.

Кроме того, согласно утверждённому президентом РФ бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал в 2026 году увеличится ещё на 4,5% — до 706 тыс. 836 рублей, а в 2027 году его сумма составит 735 тыс. 109 рублей (индексация на 4%). Речь идёт о семьях, в которых есть только один ребёнок.

Для родителей, у которых второй, третий или последующий ребёнок рождён (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и которые ранее не получали материнский капитал, выплаты составят 893 тыс. 835 рублей в 2025 году, 934 тыс. 58 рублей в 2026 году и 971 тыс. 420 рублей в 2027 году.

19 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, назвал материнский капитал уникальным изобретением России. Он добавил, что выплата единого пособия для семей с детьми стала эффективной мерой.