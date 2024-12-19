Каменский район, Ростовская область, 19 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. С территории Украины 18 декабря был нанесён удар западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объекту в Ростовской области, эти действия не останутся без ответа, сообщила в четверг, 19 декабря, пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Удар был нанесён по предприятию «Комбинат Каменский».

«По подтверждённым данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», — сказано в сообщении.

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырёх ракет Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате её падения было повреждено одно из технических строений на территории комбината, отметила пресс-служба.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — сказано также в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Средства ПВО сбили 10 ракет. Пострадавших в результате атаки не было. Несколько жилых домов на хуторе Малая Каменка получили повреждения.

11 декабря Минобороны проинформировало о ракетной атаке ВСУ на Таганрог с применением американских дальнобойных ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчёт ЗРПК «Панцирь», остальные подавили средства радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака дальнобойным западным оружием по российской территории не останется без ответа.

В ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.