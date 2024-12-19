Москва, 19 декабря, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Решения 2022 года о начале специальной военной операции России на Украине могли быть реализованы раньше, потому что были видны предпосылки развития неонацистского киевского режима, но Москва старалась урегулировать ситуацию при помощи дипломатии и верила в минские соглашения, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

ИА Регнум

19 декабря в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что принятые в 2022 году решения могли быть реализованы раньше, если бы была возможность предусмотреть будущие события. Глава государства также отметил, что крымские события в 2014 году были спонтанными, и события 2022 года тоже начались без всякой особой подготовки.

«Мы видели предпосылки развития этого неонацистского режима, мы видели, как на Украине начали прославлять Бандеру, мы видели зарождение всех этих движений, мы смотрели и видели, как обстреливают Донбасс. Но мы верили в минские соглашения. Россия старалась урегулировать всё дипломатическим путём», — пояснил Ляховецкий.

Эксперт, ссылаясь на слова президента, сказал, что возможно, стоило бы прекратить верить пустым обещаниям раньше и начать специальную военную операцию тоже раньше, чтобы скорее защитить людей Донбасса и скорее вернуть эти регионы в Россию.

«Я думаю, что мы были готовы к такому развитию событий. Но специальная военная операция идёт сейчас, это не противостояние России и Украины. На стороне Украины вся мощь военно-промышленного комплекса стран НАТО. И, безусловно, это непросто, но мы к этому готовы, мы адаптируем наши технологии, мы адаптируем наш ВПК, мы используем народный ВПК»,— рассказал политолог.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936563" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин о принятии решения о начале СВО в 2022 году

Эксперт напомнил и о словах президента, адресованных американскому журналисту в рамках прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Глава государства заявил, что Россия стала сильнее, чем она была до СВО. Он отметил, что Россия начала концентрироваться на производстве внутри страны, начала сохранять свой суверенитет, строить суверенную экономику. При этом армия, вооружённые силы получили уникальный боевой опыт с применением самых современных технологий.

«Россия всегда открыта к диалогу. Это факт, который постулирует и Владимир Владимирович Путин, и наш МИД. Просто сейчас мы пришли к тому, что открыты к диалогу с тем, кто открыт к диалогу с нами, кто готов рассматривать нас равным себе партнёром по диалогу. Мы больше не готовы общаться с теми, кто, как украинское руководство, запрещает себе диалог с нами. Мы будем готовы говорить с Украиной, когда они будут вменяемо настроены на конструктивный диалог. Это уважение к себе»,— сказал Ляховецкий.

Эксперт указал, что сейчас Россия в первую очередь ведёт политику в своих интересах, что очень важно.

«А те трудности и сложности, с которыми столкнулась Россия, подстёгивают развитие. Они подстёгивают наших производителей импортозамещать тех, кто ушёл из России. Это подстёгивает наших народных изобретателей придумывать какие-то новые технологические решения. Безусловно, всё это играет в пользу развития России и подстёгивает наш прогресс»,— подытожил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне нашей страны правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить.

Перед этим президент назвал участников спецоперации подлинной элитой России. Ветеранов нужно назначать на ведущие должности в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе госуправления, подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что вся Россия гордится бойцами спецоперации. Они в настоящее время непосредственно защищают Отечество.