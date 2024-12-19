Москва, 19 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о возможном затоплении континентов, рассказал анекдот про слово из трёх букв.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, один из журналистов отметил: по словам некоторых людей, страны Европы и Америки через 10–12 лет могут уйти под воду. Он предположил, что в таком случае люди начнут заселять Россию, а также заявил, что с этим нужно что-то делать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв

«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берёт, жене — бум: «О доме надо думать!» — рассказал Путин, обращаясь к журналисту.

Глава государства добавил, что в случае таяния арктических льдов под водой могут оказаться и российские населённые пункты. Он также напомнил, что в РФ есть города, которые стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году, как и в 2023-м, большая пресс-конференция президента совмещена с прямой линией. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря.

Путин последние два дня очень тщательно готовился к прямой линии с гражданами и обновлял базу знаний по отраслям экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно запрашивал информацию у членов правительства.