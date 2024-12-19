Москва, 19 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Минтранс РФ совместно с судоходным сообществом разработает комплекс мер для предотвращения крушения нефтетанкеров. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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«Не могу не упомянуть трагедию, произошедшую в Керченском проливе с двумя танкерами. Ространснадзором ведётся расследование, по результатам планируем совместно с судоходным сообществом разработать взвешенный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение подобных ситуаций в будущем», — отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Оба судна перевозили мазут. Один из танкеров сел на мель.

В результате ЧП погиб член экипажа корабля «Волгонефть 212». Остальных 13 человек, которые находились на борту судна, эвакуировали. 16 декабря МЧС России проинформировало, что по меньшей мере пятерых человек с танкера «Волгонефть 239» удалось спасти. По данным ведомства, на месте ЧП работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники.

18 декабря Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю предъявил обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть», потерпевших крушение. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа), уточнили в ведомстве.

19 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо из Чёрного моря. По словам главы государства, это экологическая беда. Российский лидер также отметил, что крушение танкеров могло быть вызвано нарушениями со стороны капитанов танкеров, касающихся движения и стоянки во время шторма.