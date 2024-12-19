Москва, 19 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Первый президент РФ Борис Ельцин перестал быть приятен странам Запада, когда выступил с осуждением ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его там начали всячески обзывать. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии. 1999 год

Глава государства отметил, что вначале Ельцина покровительственно хлопали по плечу на Западе, считали приятным и не обращали внимание на его некоторое увлечение спиртными напитками.

«Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо в современной Европе — наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать: он такой-растакой, алкаш и прочее», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста британской медиакорпорации Би-Би-Си.

Как сообщало ИА Регнум, историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скианна 20 октября рассказал, что Ельцин в 1999 году во время встречи с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном попросил того оставить России заботу о Европе. Он также предложил Вашингтону позаботиться о безопасности других стран.

В январе была опубликована стенограмма переговоров Ельцина и Клинтона в 1994 году. В ходе них первый российский президент указывал на то, что при расширении НАТО первой в альянс нужно принять РФ, предлагая создать «картель» из США, России и европейских стран, который следил бы за международной безопасностью.