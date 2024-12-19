Москва, 19 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, ответил на вопрос, чьи портреты висят в его кабинетах.

ТАСС/Юрий Белинский Бюст М. В. Ломоносова

Портретов в кабинетах нет, но есть икона и бюст Михаила Ломоносова, рассказал глава государства.

«У меня нет портрета в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а в ещё одном кабинете стоит бюст Ломоносова», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин также заявил, что относится к России как к своей семье, а самое главное для него — люди.

Кроме того, президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что сумел выполнить завет своего предшественника Бориса Ельцина и уберечь Россию. Стране грозила утрата суверенитета, но она ушла от края пропасти, заявил Путин.

В ходе того же мероприятия глава государства заявил, что не может быть полностью счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, в том числе связанные с вопросами демографии.

В феврале в интервью журналисту Павлу Зарубину Путин отметил, что норманнская теория происхождения российской государственности — лишь одна из версий, а на самом деле российская государственность зародилась раньше. Президент напомнил, что такой точки зрения придерживался Ломоносов. Великий русский учёный, скорее всего, был прав, заявил Путин.