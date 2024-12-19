Белгород, 19 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 21 году колонии по делу о содействии терроризму. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на решение суда.

РИА Новости/Григорий Сысоев Виктория Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов)

По данным СМИ, её сообщник Александр Холодков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) также осуждён на 21 год колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем его переместят в колонию.

11 декабря на прениях сторон во втором Западном окружном военном суде прокурор запросил для Шинкарук 21 год колонии, добавив к нему штраф 3 млн рублей и ограничение свободы сроком на два года. Холодкову же запросили 22 года колонии и 4,5 млн рублей штрафа.

Как ранее передавало ИА Регнум, следствие установило, что Шинкарук и Холодков передали неустановленным преступникам порядка 500 тыс. рублей для подготовки теракта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества. Обвинение сообщило, что они действовали по указке кураторов с Украины.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов группой лиц, участии в террористическом сообществе, приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Оба фигуранта свою вину не признали.

25 сентября Шинкарук и Холодкова внесли в список террористов и экстремистов.