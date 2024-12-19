Москва, 19 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Издательская индустрия в Москве активно развивается. Таким мнением поделилась директор индийского издательства Om Books International Мохиндер Сахи по итогам Московской международной недели креативных индустрий. «Я была в Москве несколько лет назад. Должна сказать, что российская издательская индустрия выросла за это время», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

РИА Новости/Сергей Пятаков

Она добавила, что сейчас появилось очень много интересных детских книг. «Я познакомилась с российскими компаниями, увидела много очень книг с очень красивыми иллюстрациями. Было бы замечательно, если бы они были переведены на индийские языки и выпущены в Индии», — сказала Мохиндер Сахи.

В свою очередь, руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова отметила, что для столицы важно выстраивать диалог с международными партнерами в креативной сфере. «Московская международная неделя креативных индустрий позволила показать иностранным коллегам творческий потенциал Москвы, познакомить их с городской инфраструктурой и бизнесом, а также обеспечить обмен опытом и заключение контрактов между иностранными и столичными предпринимателями», — пояснила она.

Московская международная неделя креативных индустрий проходила в столице с 9 по 12 декабря. В ней приняли участие представители сфер видеоигр, анимации, кино, дизайна и издательского дела из более чем 10 стран. Предприниматели из Китая, Турции, Таиланда, Ирана, Индонезии, Индии и Бразилии посетили знаковые локации столицы и оценили креативную инфраструктуру города. В рамках мероприятия было подписано 18 международных соглашений и экспортных контрактов между московскими предпринимателями и иностранными коллегами.