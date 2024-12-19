Москва, 19 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Москва подтвердила свой статус центра делового туризма, приняв крупнейшее международное мероприятие в этой сфере в России — Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Эксперты обсудили глобальные вызовы, с которыми они столкнулись в текущем году, а также перспективы развития бизнес-туризма в рамках объединения.

Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Meet Global MICE Congress: BRICS Edition проходит в Москве во второй раз. В этом году его посетили 1300 человек из 17 стран, что почти в два раза превышает количество участников предыдущего года. На конгрессе организовали специальные зоны для встреч, где участники могли обсуждать вопросы сотрудничества. Кроме того, появились две выставочные площадки: одна была посвящена туристическим компаниям различных регионов России, другая — бизнес-проектам стран БРИКС.

Первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов рассказал «Ведомости. Городу», что участники прошлогоднего конгресса положительно оценили международный формат Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. «Деловой туризм — одно из ключевых направлений для Москвы. Мы активно поддерживаем развитие отрасли, организуя крупные международные мероприятия, участвуя в бизнес-миссиях за рубежом и обеспечивая эффективную связь между представителями площадок для проведения деловых событий и MICE-компаний», — добавил Козлов.

Главной темой деловой программы конгресса стали «Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС». Первый день мероприятия был посвящен вызовам и перспективам отрасли с точки зрения государства, второй — с точки зрения бизнеса.

Один из выступающих, корпоративный директор компании Rotana из Абу-Даби Рэй МакШейн, отмечал, что основные преграды, которые стоят сегодня перед международными компаниями, — трудовые проблемы, экономическая нестабильность, колебания валютных курсов, геополитическая ситуация и логистика. По мнению некоторых участников конгресса, другая важная задача, которая стоит сегодня перед странами БРИКС, — разрушение стереотипов вокруг их государств. Барьеры в восприятии являются серьезным препятствием для развития туризма, с другой стороны, именно развитие сферы путешествий помогает их разрушить.

Так, представитель компании Liberty ITG Brazil из Латинской Америки Фернандо Филет напомнил, что туристы все еще воспринимают Бразилию как опасное направление, и это имидж, над которым стране нужно работать, чтобы его изменить. «Я думаю, что безопасность относительна: вы можете быть в Барселоне и стать, к примеру, свидетелем теракта в метро. Когда я говорил некоторым знакомым, что еду в Россию, я слышал, что я сошел с ума. Но сейчас я нахожусь в Москве и чувствую себя на 100% в безопасности», — поделился мнением Филет.

Заместитель председателя Индийского бюро по продвижению Амареш Кумар Тивари заметил, что сегодня в мире полярные мнения по поводу Москвы, но такие мероприятия, как конгресс, — мощный рычаг, чтобы изменить мировоззрение. «MICE и в целом гостеприимство, как и развитые аэропорты, дороги, одним словом, все, что мы понимаем под туризмом, — это то, что позволяет сломать стереотипы и показать, что Россия — это безопасное государство. Это страна, где люди очень гостеприимны и приветливы», — отметил Тивари.

Участники конгресса подчеркнули, что один из способов борьбы с предрассудками — это совместные деловые мероприятия, где можно своими глазами увидеть и оценить будущих потенциальных партнеров и лучше узнать их государство. Они также отметили, что получили возможность не только представить свои проекты, ознакомиться с новой информацией и обсудить актуальные вопросы, но и извлечь практические выгоды для своего бизнеса. «Одним из самых важных открытий для меня стали многие регионы России. Мы обычно предлагаем нашим туристам поездки в Москву и Санкт-Петербург, но после увиденного здесь можно смело говорить о значительном расширении списка регионов, куда мы сможем отправлять наших клиентов», — рассказал Сиддхартх Шах, представитель компании FastTrack Travels из Индии.

Представители MICE-отрасли стран БРИКС подчеркнули, что заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Москвой — они видят в столице России большой туристический потенциал, актуальный и для деловых путешественников.

Москва также поддерживает тренд на сочетание культурной и бизнес-программы, помогая дополнить отраслевые мероприятия яркими впечатлениями. «Если я приеду в города Шотландии или Скандинавии, я все смогу посмотреть за два дня, потом мне попросту больше нечего будет делать. В Москву я могу приехать на четыре дня и больше, и я знаю, что мне будет чем заняться», — рассказал Гаджеш Гиридхар, национальный координатор Ассоциации MICE-агентов Индии (NIMA). Он, как и многие другие гости из Индии, отмечает, что особенный интерес для жарких стран представляет московская зима.

Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, отметила, что в популяризации Москвы проведение таких мероприятий, как конгресс играет большую роль. «Такие проекты позволяют не только повышать узнаваемость города и его возможностей на международной событийной арене, но и повышать профессиональный уровень локальных компаний за счет новых контактов и обмена опытом», — отметила она.

Как отметили в комитете по туризму Москвы, уровень деловых путешествий в российскую столицу стремительно растет. Это способствует развитию и других форм туризма. Данный сектор туризма оказывает мультипликативное воздействие на экономику, затрагивая множество связанных отраслей. Около 40% бизнес-туристов возвращаются в город с целью отдыха.

Столица делового туризма открывает новые возможности и становится площадкой для встреч зарубежных организаторов отраслевых мероприятий и участников деловых переговоров. В течение девяти месяцев Москву посетили почти 2 млн иностранных туристов, что на 19% превышает показатели предыдущего года. Следует отметить, что каждая четвертая поездка (26%) граждан из дальнего зарубежья в Москву осуществляется с деловыми и рабочими целями.