Москва, 19 декабря, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией 19 декабря ответил на вопрос о личной мечте.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Есть, конечно, но это же личная мечта. Можно я оставлю её про себя?» — ответил президент на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, кроме этого Путин на пресс-конференции отметил, что не может быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта и пока не будут реализованы важнейшие планы, включая вопросы демографии.

Путин также заявил, что относится к России как к своей семье, а самое главное для него — люди.

18 марта Путин назвал создание сильной и суверенной страны своей мечтой.