Москва, 19 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина не проинформировала его о том, какое решение регулятор примет по ключевой ставке на ближайшем заседании 20 декабря. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на соответствующий вопрос жителя Псковской области.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, пока не знает», ― отметил российский лидер.

Путин добавил, что этот вопрос обсуждается на совете директоров. При этом глава государства выразил надежду на то, что решение ЦБ будет взвешенным, отвечающим критериям сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что есть шанс сохранения ключевой ставки на уровне в 21%. При этом он заметил, что в ЦБ дают жёсткие сигналы о том, что ключевая ставка не будет снижаться, а, возможно, наоборот, будет расти.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов выразил мнение, что ключевая ставка Банка России может продержаться на отметке 23% весь 2025 год. Он не исключал, что ставку повысят до этого значения на заседании ЦБ 20 декабря.

Путин 19 декабря заявил, что Банк России мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. По словам главы государства, у властей есть недоработки. Согласно ряду экспертных мнений, Центробанк недостаточно эффективно и с опозданием использовал определённые инструменты, чтобы сдерживать рост цен.