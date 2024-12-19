Мурманск, 19 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Движение через железнодорожную станцию Княжая в Мурманской области, где накануне случилась авария, восстановлено. Об этом сообщили 19 декабря в пресс-службе РЖД.

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«Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме», — отметила компания в своём Telegram-канале.

Уточняется, что восстановительные работы на месте происшествия продолжаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936547" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановлено

Как сообщало ИА Регнум, грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом днём 18 декабря. В результате случившегося с рельсов сошли вагоны. По факту столкновения поездов СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В РЖД проинформировали, что пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. В медицинские учреждения были направлены 14 человек. Также 11 пациентов, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет.

Позднее в больнице скончался второй пострадавший. Всего в поезде на момент инцидента находилось 326 пассажиров. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов 19 декабря уточнил что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.