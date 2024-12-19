Москва, 19 декабря, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Минпросвещения заявили, что ведомство в ближайшее время исправит все недочёты в работе, выявленные Генеральной прокуратурой. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Министерство просвещения Российской Федерации благодарно Генпрокуратуре за высказанные в ходе проверки замечания. Указанные недочёты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13–14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Глава ведомства Игорь Краснов уточнил, что прокуроры в 2024 году пресекли более 12 тыс. нарушений в сфере образования. Он добавил, что о результатах проверок был проинформирован президент России Владимир Путин.

Путин в январе поддержал предложение Российской академии наук (РАН) о возобновлении академической экспертизы школьных учебников.